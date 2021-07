Iam Festival, anticipato alle 18,30 il concerto del giovane pianista Jonas Aumiller

È stato anticipato alle 18,30 il concerto di Jonas Aumiller, giovane talento del pianoforte, in programma domani (6 luglio) a Castelnuovo Garfagnana all’interno della 19esima edizione dell’International academy of music festival Italia, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria via whatsapp o telefono al numero 388 4671502 o su townforyou.com.

Prosegue così il calendario del festival organizzato dalla Scuola civica di musica di Castelnuovo di Garfagnana, che rientra nel progetto regionale La Toscana dei Festival e ha il sostegno dei comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Fosciandora e Borgo a Mozzano, della Regione Toscana, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Impresa costruzioni spa Guidi Gino e vede la collaborazione del conservatorio Puccini di La Spezia.

Jonas Aumiller, nonostante la giovane età, è un pianista con una lunga lista di successi alle spalle. Nato a Monaco di Baviera nel 1998 ha abbracciato lo strumento all’età di 7 anni per poi arrivare ad esibirsi ovunque nel mondo dall’Italia a New York. Un’occasione per ascoltare un musicista con un brillante futuro davanti a sé, già protagonista del festival per moltissime edizioni, allievo del Maestro Massimiliano Mainolfi infatti già nel 2015 eseguì il secondo concerto di Sergei Rachmaninoff all’International Academy of Music.

L’International academy of music festival è uno dei tre festival europei affiliati al celebre Summit music festival di New York, evento di riferimento internazionale nel quale musicisti classici e didatti tra i più prestigiosi d’America, d’Europa e non solo, e rientra anche nella programmazione di Vivi Castelnuovo. Il concerto, a ingresso libero, si tiene in Sala Suffredini.