Libri scolastici usati, evento online dedicato alle opportunità

Domani (6 luglio) alle 17,30, sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani e il Mercatino dei libri usati di Lucca organizzano un evento online dedicato alle opportunità di acquisto di libri scolastici usati.

Il Mercatino dei libri usati di Lucca e provincia consente di acquistare e vendere i propri libri di testo al 50% del prezzo di copertina in vigore quest’anno. Si possono vendere e acquistare tutti i libri delle scuole medie inferiori, superiori e testi universitari. Non si applica alcuna trattenuta, ma si scambiano semplicemente i libri in modalità di conto vendita.

L’incontro online di domani sarà dunque l’occasione per conoscere come funziona il sistema di prenotazione e acquisto, ottenere i contatti e le informazioni necessarie per usufruire del servizio in modo efficace. Inoltre, poiché è possibile fare attività di volontariato presso il mercatino, partecipando all’evento sarà possibile scoprire tutte le attività svolte da chi lavora per questo servizio.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per maggiori informazioni telefonare allo 0583/442319, oppure inviare una mail a informagiovani@comune.lucca.it.

Ecco il link per accedere all’incontro: (clicca qui).