Al Real Forte Querceta arriva il centrocampista Katriel Islamaj

Nuovo acquisto per il Real Forte Querceta. La società dà il benvenuto a Katriel Islamaj, centrocampista offensivo classe 1998.

Cresciuto nel settore giovanile empolese, in carriera Islamaj ha conosciuto il professionismo a San Benedetto del Tronto prima di dare continuità a una serie di esperienze in Serie D, dove finora ha già indossato maglie importanti con ultima tappa alla Pianese.

“Conosco già il mister, ci siamo peraltro incrociati per qualche settimana al Lornano Badesse – dichiara il calciatore italo-albanese -. Bonuccelli è una grande persona e un bravissimo allenatore. Insieme al direttore, è stato lui a convincermi, chiamandomi e dandomi la fiducia di cui ho bisogno. Spero Forte dei Marmi possa essere il mio trampolino di lancio, dopo qualche problema fisico che mi ha limitato in passato. Mi alleno già da adesso in vista della preparazione. Qua posso fare davvero bene.”