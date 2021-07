John Legend sul palco del Lucca Summer Festival nel 2022

John Legend sarà ospite del Lucca Summer Festival nel 2022.

L’artista statunitense avrebbe dovuto recuperare già questo luglio il concerto originalmente previsto per il 2020 e slittato a causa dell’emergenza sanitaria. Dopo aver riprogrammato per la seconda volta la tappa lucchese il cantautore americano salirà sul palco di piazza Napoleone la sera del 9 luglio 2022. I biglietti già venduti per il 2020 e 2021 rimarranno validi per il concerto del 2022. Nuove disponibilità di biglietti verranno messi in vendita a partire dalle 10 di domani (7 luglio).

Nel 2015 aveva incantato piazza Napoleone con un concerto memorabile, da allora John Legend ha arricchito la sua collezione di riconoscimenti con Oscar, Golden Globe, Grammy, Tony Award, Billboard Music Award e Bet Award divenendo uno degli artisti più premiati di sempre. E come se non bastasse nel 2019 la rivista People lo ha pure fregiato del titolo di Sexiest Man Alive. Emblema del neo-soul, John Legend ha messo insieme un repertorio di hits impareggiabile da cui pescherà per comporre la scaletta del tour che lo porterà in piazza Napoleone.

Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito luccasummerfestival.it.