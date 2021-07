Cinque serate fra letture e comicità alle Case del libro di Tofori, Guamo, Marlia e Segromigno in Monte

Cinque serate fra libri e comicità alle Case del libro di Tofori, Guamo, Marlia e Segromigno in Monte. Sono piccole biblioteche all’aperto dove tutti possono leggere in compagnia e donare libri.

L’iniziativa si chiama Parole per ridere e pensare e inizia venerdì (9 luglio) a Tofori, alle 21,15. Le serate prevedono la lettura di brani a cura dell’associazione Telia sulle tematiche dell’amore, dell’amicizia, della donna, del viaggio e della favola con la presenza del comico Matteo Cesca che interverrà con dialoghi ‘semi-seri. Sarà inoltre presentato il progetto di book sharing e saranno donati libri alle varie biblioteche all’aperto. Gli appuntamenti successivi si terranno mercoledì 14 e mercoledì 28 luglio a Guamo, mercoledì 21 luglio a Marlia e mercoledì 4 agosto al parco Pandora di Segrmigno in Monte.

L’iniziativa è stata presentata stamani (6 luglio) alla Casa del libro di piazza Guami a Guamo alla quale hanno partecipato l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, la presidente dell’associazione Telia, Ilaria Cardella, il comico Matteo Cesca e i rappresentanti dei soggetti che gestiscono le biblioteche all’aperto interessate dalla manifestazione: Mario Checcacci, vice presidente dell’associazione La Sorgente di Guamo insieme a Giuseppe Barone, Gabriella Giusfredi, presidente del centro commerciale naturale di Segromigno in Monte e Serena Mencarini della parrocchia di Tofori.

“Si tratta di una bella iniziativa di promozione alla lettura alla quale molto volentieri abbiamo collaborato ritenendola importante anche per far conoscere la bella realtà delle biblioteche all’aperto diffuse che avvicinano la lettura ai cittadini – afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Organizzarla è stata possibile grazie ad un bando dell’amministrazione comunale per favorire la la ripartenza della cultura. Un’occasione per ascoltare belle letture in compagnia ed anche per sorridere un po’. Ringrazio l’associazione Telia per aver promosso questa bella manifestazione insieme a coloro che gestiscono le ‘Case del libro’”.

“Poiché la conoscenza sta molto a cuore alla nostra associazione abbiamo pensato di valorizzare questa meravigliosa iniziativa del book sharing e far conoscere la dislocazione delle Case del libro – spiega Ilaria Cardella, presidente dell’associazione Telia -. In queste cinque serate, proponiamo attraverso la lettura di alcuni brani, di libri a noi cari, veri e propri itinerari virtuali sulle tematiche dell’amicizia, dell’amore, del mondo femminile, del viaggio e della favola. La promozione della lettura è fondamentale in questa società che sempre meno si nutre di parole e sempre di più di immagini. Dove le parole perdono di importanza e si svalorizzano, la lettura diviene strumento fondamentale a stimolare il senso critico, la capacità di analisi e sintesi necessarie per interpretare il mondo che ci circonda ed in cui viviamo. Con l’intento di rendere tutto molto leggero e piacevole, le nostre letture si alterneranno ai monologhi del comico Cesca”.

“Ho preso parte molto volentieri all’iniziativa Parole per ridere e pensare – dice il comico Matteo Cesca – e ringrazio il Comune per aver promosso questa iniziativa”.

Ogni serata è a ingresso libero.