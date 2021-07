Lucca Riscossioni e Servizi: “Rinnovato l’accordo sul premio di produzione”

Stabilizzazione dei lavoratori e via libera al premio di produzione: sono obiettivi che il cda e la direzione di Lucca Riscossioni e Servizi dà per assodati ma che, da qualche giorno, sono al centro di uno stato di agitazione da parte dei sindacati. Mobilitazione a cui l’azienda reagisce con “sorpresa”.

“L’iniziativa delle due sigle sindacali – si legge infatti in una nota – arriva, qual fulmine a ciel sereno, all’indomani del rinnovo dell’accordo relativo al premio di produzione aziendale, sottoscritto anche dalle sigle che oggi si dicono in agitazione e che di questa agitazione ci fanno sapere a mezzo stampa. Sotto altro profilo, l’azienda ha avviato e sta proseguendo una campagna di stabilizzazione del personale al termine della quale tutte le posizioni in organico saranno ricoperte da lavoratori a tempo indeterminato (si tratta di ben sette posizioni), come era stato concordato nell’ambito di precedenti incontri con le rappresentanze sindacali. Tutto questo (premio di produzione, stabilizzazione del personale) e molto altro ancora malgrado il periodo di estrema difficoltà e di crescenti ristrettezze effetto della crisi epocale che stiamo vivendo”.

“Desta quindi meraviglia e stupore – spiega l’azienda – la presa di posizione con cui si dipinge l’azienda come poco interessata alla sorte delle proprie maestranze e si parla di indisponibilità al dialogo citando questioni oggettivamente meno sostanziali, come l’aumento dell’importo del buono pasto e i permessi per le visite mediche per alcuni dei dipendenti (in una fase in cui l’emergenza e lo smart working sono destinati a proroga almeno sino al 31.12 e dunque si lavorerà molto da casa). Il diritto di critica sindacale è ovviamente meritevole di essere riconosciuto nella sua più ampia estensione (come del resto il diritto di sciopero qualora le sigle ritengano di proclamarlo), ma deve partire da una rappresentazione veritiera e completa dei fatti. Pur pronta al confronto in ogni sede ed a qualsiasi livello, la Lucca Riscossioni e Servizi auspica che l’equivoco possa chiarirsi con una pronta rettifica e con il rientro della dialettica sindacale all’interno delle ordinarie sedi di discussione”.