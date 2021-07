Piccoli negoziatori crescono, all’Agorà il libro per bambini sui conflitti quotidiani

Piccoli negoziatori crescono. È questa la novità nell’editoria per bambini che sarà presentata giovedì (8 luglio) alle 17,30, nel cortile della biblioteca Agorà. Un libro che insegna ai più piccoli come gestire i conflitti quotidiani, piccoli e grandi.

Gli animali della foresta hanno un problema: il laghetto non è abbastanza grande. Ciascuno di loro ha i soliti motivi per reclamare più acqua: chi è il più grande, chi è il più forte e chi è il più intelligente. Ma così gli animali non arrivano a nessuna conclusione. E quel che è peggio, litigano fra loro, cosa che non risolverà nulla. Emo, un cucciolo di orso, e il suo migliore amico, un pettirosso di nome Chickie, sanno che deve esserci un modo per porre fine al litigio. Insieme agli animali della foresta Emo e Chickie esplorano modalità per risolvere le cose in modo positivo e costruttivo e imparano alcune abilità che possono essere utilizzate per risolvere qualsiasi problema quotidiano, senza litigare.

All’incontro interverranno l’assessora alle politiche formative e di genere Ilaria Vietina; la consigliera provinciale Teresa Leone; l’avvocata Carla Marcucci, socia fondatrice e past president dell’associazione italiana professionisti collaborativi e la docente Laura Motta.

Per partecipare alla presentazione è necessario prenotarsi allo 0583 445716 o per mail a info@bibliotecaagora.it.