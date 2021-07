Si chiama #include e, dopo lunga gestazione, ha visto la luce il 7 giugno scorso. E’ la realizzazione di un progetto inedito, più volte annunciato, finalmente al suo decollo: un sito interamente vocato al tema dell’inclusione, idealmente concepito all’Ite Carrara dal professor Ronny Donzelli, fattivamente supportato dalla referente per il disagio, professoressa Rosanna Franzoni, plasmato dalle competenze informatiche del prof. Vincenzo Galella e promosso con entusiasmo dalla Dirigente scolastica professoressa Alessia Bechelli.

Protagoniste imprescindibili di ogni singola fase ideativa ed esecutiva del progetto le classi quarte Afm (amministrazione finanza e marketing) e Sia (sistemi informativi aziendali) dell’Istituto, nei confronti delle quali i docenti di riferimento succitati hanno svolto solo un ruolo di consulenza. Agli studenti ed alla loro capacità di lavorare in team si deve, infatti, l’individuazione delle tematiche e l’elaborazione dei contenuti reperibili nel sito, la scelta del nome con cui identificarlo e del logo con il quale contraddistinguerlo. Significativo, per la ricerca dei materiali, anche l’apporto della 3RB.

#include (https://include.politecnicolucca.edu.it) è un sito ancora in evoluzione: determinante sarà, all’inizio del prossimo anno scolastico, il contributo delle classi Rim (relazioni internazionali per il marketing), visto che agli alunni di questo indirizzo della scuola andrà l’onore e l’onere di tradurre in inglese, francese, tedesco e spagnolo i contenuti postati e di aprire e mantenere attivi canali di comunicazione con l’estero su ogni aspetto relativo al tema dell’inclusione.