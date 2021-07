Vaccini, nella Piana di Lucca il 58,5 per cento dei cittadini ha ricevuto almeno una dose

Prosegue spedita la campagna vaccinale nell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

In particolare nella Piana di Lucca sono state effettuate 77.685 prime dosi mentre salgono a 47.174 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 58,5%, dove al primo posto troviamo gli over 80 con il 90,5 per cento di anziani vaccinati. Tra le fasce d’età più avanti nella campagna di vaccinazione ci sono poi quella da 70 a 79 anni con l’87,4%, da 60 a 69 anni con l’ 80,8%, da 50 a 59 anni con il 70%, da 30 a 39 anni con il 44,3%, da 40 a 49 anni con il 39,3%, da 20 a 29 anni con il 30,2% e da 12 a 19 anni con il 15,3%.

In Valle del Serchio sono 20.560 le prime dosi somministrate e 13.954 i cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 62,7% e anche qui gli Over 80 sono in cima alla classifica per età con il 90,2 per cento di cittadini vaccinati. Seguono le fasce da 70 a 79 anni con l’87,3%, da 60 a 69 anni con l’80,6%, da 50 a 59 anni con il 69,8%, da 30 a 39 anni con il 47,1%, da 40 a 49 anni con il 45,6%, da 20 a 29 anni con il 35,7% e da 12 a 19 anni con il 17,1%.

In Versilia sono 72.669 le prime dosi somministrate e 51.207 i cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 59,1%. La fascia d’età con più vaccinati sono gli over 80 con il 92%. Seguono da 70 a 79 anni con l’88%, da 60 a 69 anni con l’82,1%, da 50 a 59 anni con il 69,2%, da 30 a 39 anni con il 42,1%, da 40 a 49 anni con il 35,2%, da 20 a 29 anni con il 26,8% e da 12 a 19 anni con il 14,9%.

A ieri (5 luglio) le vaccinazioni effettuate in tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest erano 984.296, di cui 644.577 per prime dosi, tra ultraottantenni (94.815), altre fasce d’età (369.075), soggetti vulnerabili per patologia (74.385), operatori sanitari e sociosanitari (35.917), operatori scolastici (25.730), caregiver di soggetti vulnerabili (14.287) tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e vigili del fuoco (30.368). Sono stati vaccinati 299.681 uomini e 344896 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (5 luglio), apparteneva alla fascia 60-69 con 131.083; quindi la fascia 50-59 con 127.360 vaccinati; subito dopo la fascia 70-79 con 123.883 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 86.138; la fascia 40-49 anni con 65.262; la fascia 30-39 con 51.945; la fascia 20-29 con 29.787; la fascia oltre i 90 anni con 20.548; ancora nettamente ultima la fascia 0-19 con 8.571 vaccinati. E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio.