Disguidi postali a Torre del Lago, Lega: “Occorre ripristinare il Cap”

Disservizi postali a Torre del Lago, non si fa attendere la nota di Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, che commenta: “Com’è noto Torre del Lago è l’unica, quanto popolosa frazione del comune di Viareggio (circa 12mila abitanti) che, ovviamente, aumentano in modo significativo nel periodo estivo. Da diversi anni Poste italiane ha deciso di unificare l’intero territorio comunale sotto un unico Cap, sopprimendo quello fino ad allora riservato esclusivamente alla località torrelaghese”.

“Tale improvvida decisione – precisa l’esponente leghista – ha, nel corso del tempo, determinato svariati disservizi postali, legati principalmente al mancato o errato recapito di avvisi di pagamento, bollette domestiche e raccomandate, con evidenti disagi specialmente per le persone più anziane, senza dimenticare il fatto che tutto ciò comporta, molto spesso, il successivo pagamento di more e penali. I casi di omonimia delle strade tra la città capoluogo e la sua frazione sono percentualmente molto rilevanti e quindi crediamo che sia necessario porre rimedio a questo disagio per gli utenti”.

“Penso – ha aggiunto Alberto Pardini, consigliere comunale della Lega a Viareggio e residente proprio a Torre del Lago – che si debba recuperare velocemente il vecchio Cap (55048) per risolvere la palese criticità; l’unica a non accorgersi del problema pare essere, colpevolmente, l’amministrazione viareggina che ha pure recentemente bocciato una mozione sul tema, presentata dall’opposizione”.

“Insomma – conclude Elisa Montemagni – è doveroso che la giunta regionale si attivi nei confronti di Poste Italiane con lo scopo di riattivare il predetto Codice di avviamento postale; in tale ottica abbiamo redatto uno specifico atto”.