Il centro di Altopascio si anima con la favola di Pinocchio

Tornano i venerdì dei commercianti di Altopascio e tornano le Notti incantate by Favoleggiando di fiaba in favola.

Personaggi delle fiabe, giochi, laboratori, fiabe narrate, negozi aperti fino a tarda sera. L’appuntamento, ideato da Vitalba Scalia, creatrice della manifestazione Lucca Bimbi e da Samanta Pardini di Incanto Party, è organizzato dal Centro commerciale naturale di Altopascio con il supporto dell’amministrazione comunale.

Si parte venerdì (9 luglio), in via Cavour, con Pinocchio. Il burattino più amato di tutti i tempi insieme ai personaggi della favola racconterà per le vie del centro storico la sua fantastica avventura in un mix di attività, allestimenti e laboratori.

La serata è a ingresso gratuito.