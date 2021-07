Tornano gli appuntamenti al Caffè della Versiliana con oltre 50 grandi ospiti

Il Caffè de La Versiliana torna protagonista in grande stile per l’edizione 2021 e con una parata di grandi nomi in programma dal 10 luglio al 5 settembre si conferma il salotto più atteso, ambito e imitato dell’estate italiana.

Promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, il Caffè de La Versiliana 2021 sarà ancora una volta il punto di riferimento per incontrare dal vivo i big della cultura, della politica, del giornalismo, della scienza, dello spettacolo, ma anche quella di conoscere autori e nuovi libri, approfondire argomenti legati alla salute, al benessere e scoprire eccellenze, bellezze e prodotti tipici della Toscana.

“La Fondazione Versiliana ha impostato un programma di alto livello con grandi personalità – commenta il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti – per il quale mi congratulo con il presidente Alfredo Benedetti e con tutto il consiglio di amministrazione. Il valore della Versiliana è in constante crescita. Così come la Città di Pietrasanta, la Versiliana è un modello per il nostro territorio che ha dimostrato la capacità di essere subito pronta a ripartire non appena le restrizioni si sono allentate. Adesso ci attende un’estate ricchissima di eventi e le presenze che già oggi si contano confermano il grande appeal della nostra offerta”.

“Il programma del Caffè – spiega il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – è frutto di un grande lavoro di squadra: l’intensità degli appuntamenti e il prestigio degli ospiti, ne sono il primo segnale. Il festival è una realtà complessa che si muove in due mesi su più palcoscenici: il teatro, lo spazio degli incontri, le mostre, le attività per i bambini ed anche lo spazio Agorà di Tonfano. Il sindaco e tutta l’amministrazione ci dimostrano grande vicinanza perché impostare un lavoro come questo è certamente un’operazione complessa ma che svolgiamo tutti con grande passione”.

Il lunghissimo carosello di personalità e argomenti prenderà il via sabato 10 luglio: ospite d’onore della giornata inaugurale, come detto, sarà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che parteciperà insieme al sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, al presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti e al senatore Massimo Mallegni al taglio del nastro della 42esima edizione del Festival La Versiliana.

Nel corso della giornata (con inizio alle 18) saranno presentate le mostre di Gioni David Parra Le seduzioni timbriche della scultura e la mostra fotografica Immagini dall’altro mondo di Piero Marsili Libelli, allestite entrambe nella Villa La Versiliana per tutta l’estate. Tra gli ospiti della giornata anche Lorenzo Quinn autore della scultura in resina Give, Giuseppe Carta, autore dell’opera Germinazione Fragola e Nilda Comas autrice della scultura in bronzo Dr. Mary McLeod Bethune. Le opere dei tre grandi artisti saranno esposte per tutta la stagione nei giardini della Versiliana ed accoglieranno i visitatori in quel connubio di arte, cultura e natura che da sempre contraddistingue l’anima della Versiliana e del suo Festival.

Molti i big che hanno già confermato la presenza agli incontri pomeridiani che si svolgeranno senza soluzione di continuità fino al 5 settembre ogni pomeriggio alle 18m30 e che saranno come sempre a ingresso libero. Per presentare i propri libri o confrontarsi su argomenti di attualità e culturali al Caffè de La Versiliana 2021 interverranno infatti Carlo Cottarelli (14 luglio) , Massimo Cacciari (15 luglio), Paolo Veronesi (18 luglio), Vittorio Sgarbi (20 luglio), Mario Giordano (22 luglio), Michele Santoro (29 luglio) , Gigi Marzullo (1 agosto), Eike Schmidt (4 agosto), Luigi Bisignani (5 agosto) , Alessandro Sallusti e Luca Palamara (19 agosto), Piero Chiambretti (21 agosto) insieme al critico d’arte Francesco Bonami e a Fabrizio Moretti presidente Biennale antiquariato di Firenze e Flavio Briatore (26 agosto).

Al Caffè ci sarà come sempre spazio per la politica: tra i rappresentanti del governo che hanno già confermato la presenza il Ministro Renato Brunetta (31 luglio), il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli (14 agosto). Confermate anche le presenze dei leader di partito Matteo Salvini (18 agosto), Giorgia Meloni (23 luglio) e Enrico Letta (10 agosto) entrambi per presentare i propri libri così come Walter Veltroni (7 agosto). E poi ancora l’eurodeputato Antonio Tajani (16 agosto), il sindaco di Firenze Dario Nardella ( 12 agosto), il senatore Riccardo Nencini (insieme all’ex direttore de La Nazione Marcello Mancini intervistati da Remo Santini), Massimo Mallegni e Daniela Santanchè (insieme a Paolo Del Debbio.)

Le presentazioni dei libri con gli autori avranno come sempre una importante vetrina al Caffè de La Versiliana: tra gli autori dell’edizione 2021 saranno infatti ospiti Giovanni Bozzetti (11 luglio) nell’incontro a cui parteciperà anche il Senatore Massimo Mallegni condotto da Gian Micalessin; Francesco Alberoni intervistato da David De Filippi (13 luglio , Luca Sommi intervistato da Cristina Manetti (17 luglio) , Daniela Poggi (28 luglio), le tre scrittrici Patrizia Fiaschi, Elena Torre e Anna Vagli (13 agosto), Marco Ferri e Ilide Carmignani (27 agosto) che presenteranno i loro ultimi lavori.

Tra gli ospiti ci saranno anche Fabrizio Guarducci, celebre regista,sceneggiatore, produttore cinematografico, nonché autore di libri, per l’occasione insieme all’attore e autore di successo Massimo Pedroni che presenterà il suo ultimo libro. Con loro ci sarà anche il giovane regista versiliese emergente Diego Bonuccelli in un incontro dedicato a cinema, recitazione e letteratura condotto da David De Filippi (25 luglio).

Da segnalare l’appuntamento del 16 luglio in cui si parlerà della lotta al Coronavirus a partire dal caso specifico di Riccardo Corredi, personalità del mondo dell’imprenditoria nonché Consigliere di gestione della Fondazione Versiliana che ha dovuto affrontare un lungo ricovero all’ ospedale Versilia. Insieme allo stesso Riccardo Corredi che racconterà in prima persona la sua difficile vicenda, ci saranno i medici dell’Ospedale Versilia Ettore Melai, Daniele Taccola, Federico Posteraro e Gerardo Palmiero intervistati da Claudio Sottili. Da segnalare anche l’incontro del 6 agosto collegato alla mostra fotografica Immagini dell’altro mondo con ospiti che racconteranno i protagonisti del Teatro del Beat 72 e delle Cantine Romane.

Le collaborazioni

Prestigiose sono le collaborazioni che la Fondazione Versiliana ha messo in campo per l’edizione 2021 del Festival e del suo Caffè

In primis la sinergia con la Regione Toscana e con Toscana Promozione Turistica che ha rinnovato il suo sostegno al Festival. Insieme all’agenzia regionale che promuove i territori, le destinazioni e i prodotti tipici toscani, la Fondazione Versiliana ha dato vita ad un progetto integrato che porterà all’interno del Caffè una serie di iniziative volte a promuovere le eccellenze della nostra Regione. Tra queste l’appuntamento con l’Unione Birrai per scoprire le birre artigianali della Toscana (26 luglio), gli appuntamenti alla scoperta delle eccellenze gastronomiche con gli approfondimenti e le degustazioni firmate da Vetrina Toscana (3 e 20 agosto), e dei distretti rurali e dei prodotti tipici a cura della Federazione Strade del Vino e dell’Olio (20 agosto). Da segnalare anche l’appuntamento con il Museo del Tessuto di Prato ( 29 agosto) per un approfondimento sulla mostra Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba, alla scoperta degli itinerari pucciniani che da sempre affascinano il turismo dei melomani di tutto il mondo e non solo.

Da segnalare anche la rinnovata collaborazione con Sophia – la filosofia in festa che proporrà l’appuntamento del 4 agosto per parlare di filosofia e arte con Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi e con Andrea Mecacci filosofo Professore ordinario di Estetica dell’Università di Firenze, curato e condotto da Alessandro e Massimiliano Montefameglio. Previsti anche due appuntamenti in collaborazione con la Commissione Europea. Tra le istituzioni ospiti del Caffè avranno appuntamenti dedicati anche la neonata Fondazione Alfredo Catarsini 1899 che il 20 luglio proporrà al Caffè la presentazione della monografia dedicata al maestro versiliese con Vittorio Sgarbi e Cristina Acidini condotto da Marco Ferri, il Museo Ugo Guidi per l’incontro dedicato al grande scultore versiliese con ospiti Vittorio Guidi, Fabrizio Guidi e Piergiorgio Balocchi intervistati da Lodovico Gierut (24 luglio), la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (11 agosto), la Fondazione Ragghianti (23 agosto). Il Caffè sarà anche l’occasione per presentare la quindicesima edizione del Festival Pietrasanta in Concerto con il suo ideatore e direttore artistico Michael Guttman, violinista belga di fama internazionale che sarà ospite il 21 luglio.

L’edizione serale

Due sono le occasioni in cui il Caffè de La Versiliana, nelle pause del cartellone teatrale, si espanderà anche con alcuni appuntamenti in edizione serale alle 21.30 Tra questi il 28 luglio con Giuliana dei Medici, figlia di Giorgio Almirante e il giornalista Stefano Cecchi condotto da Aldo Grandi, il 29 luglio con Francesco Castelnuovo conduttore Sky de La Notte degli Oscar a cura di Laura da Prato

I conduttori

Nella rosa dei conduttori del Caffè de La Versiliana 2021 torna Massimiliano Lenzi, giornalista, autore televisivo e scrittore con la rubrica Parole sante. Il talk dell’estate nell’ambito della quale intervisterà grandi personalità del nostro paese.

Alla conduzione degli incontri tornerà anche il giornalista e autore David De Filippi che oltre a condurre diversi appuntamenti sarà sul palco insieme ai conduttori ospiti per gli onori di casa, Fabrizio Diolaiuti con la sua rubrica “Salubre” dedicata a salute e benessere così come Claudio Sottili, conduttore storico e presenza sempre apprezzata al Caffè de La Versiliana che intervisterà tra gli altri Ciro Vestita e l’imprenditore Ivo Mancini.

Il Caffè in tv

Il Caffè de La Versiliana sarà come sempre anche un seguitissimo appuntamento televisivo oltreché dal vivo. La Fondazione Versiliana ha infatti rinnovato la collaborazione con Noi Tv che trasmetterà tutti gli incontri sui propri canali ed il Caffè de La Versiliana sarà trasmesso anche su Umbria Tv, Tv Parma, Toscana Tv e Tele Etruria.

Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in streaming sul canale Youtube Versiliana Festival e sulle pagine facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Inizio alle 18,30. Info www.versilianafestival.it