Viareggio, al via il restauro della scultura di Burlamacco di piazza Mazzini

Sono iniziati i lavori di restauro della scultura di Burlamacco di piazza Mazzini.

L’opera, realizzata dal costruttore Fabrizio Galli su modello del padre Renato, è in Cittadella per l’intervento conservativo che la Fondazione Carnevale e il Comune di Viareggio hanno affidato proprio a Fabrizio e a sua figlia Valentina. Al temine dei lavori Burlamacco tornerà in piazza Mazzini per ricordare a tutti i visitatori che Viareggio è il Carnevale.

Venerdì (9 luglio) ricorrono inoltre i 100 anni dalla nascita dell’artista Renato Galli e per tutta la giornata sui social del Carnevale saranno ricordate le sue opere allegoriche attraverso video e fotografie dall’archivio storico della Fondazione.