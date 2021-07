Viareggio, tra musica e negozi aperti si torna in centro sotto le stelle

Dopo il successo dello scorso anno nelle notti viareggine torna In centro sotto le stelle, le serate tra musica, stand e negozi aperti in via Battisti e corso Garibaldi, per l’occasione chiuse al traffico.

Il primo appuntamento domani (8 luglio) a partire dalle 19 e poi per tutti i giovedì di luglio e agosto. Per garantire lo svolgimento della manifestazione le strade nei tratti interessati, resteranno chiuse, con conseguente divieto di sosta e rimozione coatta, a partire dalle 15,30 fino all’1 di notte.

Sarà cura degli organizzatori la manifestazione provvedere al posizionamento delle transenne di chiusura strada all’intersezioni delle strade interessate all’orario stabilito e provvedere alla loro rimozione. Gli operatori commerciali posizionati su tutto il tratto della via Battisti potranno, in deroga ai divieti e limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci, transitare per raggiungere il posto loro assegnato.