Una mostra insolita e interdisciplinare verrà ospitata da domani (9 luglio) fino all’autunno alla Fondazione centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca. Composta da più di cinquecento pezzi, Pianeta città, pone l’attenzione su uno dei temi fondamentali dell’civiltà, ossia i modi che l’uomo ha elaborato per vivere in comune e che hanno portato alla realizzazione del concetto di città.

Ed è proprio la città il tema centrale dell’esposizione, un racconto che parte dal novecento fino a giungere ai giorni nostri, un percorso che si snoda attraverso il tempo utilizzando diverse discipline e arti visive e uno strumento privilegiato di trasmissione della conoscenza: il libro.

“Si profila un periodo di sperabile riassestamento e di ripresa dopo la terribile epidemia da Sars-CoV-2 – afferma il direttore Paolo Bolpagni –. Alla luce di quanto avvenuto, la scelta di programmazione della Fondazione Ragghianti è stata di tornare alle sorgenti della nostra civiltà, del modo che l’uomo ha elaborato per il proprio vivere in comune: la città. E di farlo riferendoci in maniera speciale allo strumento privilegiato di trasmissione della conoscenza: il libro. La collezione di Italo Rota si è rivelata una miniera cui attingere per creare percorsi di senso che partono alle radici della contemporaneità, ossia negli anni iniziali del XX secolo. Ne è nata una mostra multidisciplinare, scaturita dall’incontro e dal dialogo tra competenze differenti, che unisce svariati saperi e consente esplorazioni affascinanti e scoperte. Una sorta di archivio dell’immaginario visivo legato alla dimensione urbana, unificato dalla prospettiva estetica”.

“L’intento – prosegue Bolpagni – è di creare un racconto del Novecento e del primo ventennio del nuovo millennio attraverso la visione della città, la sua rappresentazione nelle arti e nel cinema e l’evoluzione dell’oggetto libro. Da una parte ripercorrendo lo sviluppo dell’idea di città, da quella immaginata da Antonio Sant’Elia negli anni Dieci fino all’architettura attuale della megalopoli; dall’altra analizzando come sia cambiato il nostro modo di trasmettere la conoscenza, fino alle evoluzioni contemporanee e al cambiamento del nostro modo di pensare, con lo sviluppo di una modalità di ragionamento ipertestuale e intertestuale, ma con la permanenza del libro, rivelatosi ancora attuale e vivo nella sua dialettica tra la carta stampata e il digitale”.

Pianeta città. Arti cinema musica design nella Collezione Rota 1900-2021, in programma da domani (9 luglio) al 24 ottobre a Lucca negli spazi espositivi della Fondazione Ragghianti, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la sponsorizzazione di Banco Bpm e la sponsorizzazione tecnica di Saib, è dunque un’esposizione inerente al tema della città e della trasmissione della conoscenza, analizzato prevalentemente attraverso gli innumerevoli pezzi della collezione, eccezionale e unica, dell’architetto Italo Rota, tra i più noti progettisti del nostro tempo.

Il concept della mostra è stato ideato da Paolo Bolpagni con Aldo Colonetti, filosofoe studioso di architettura e design e con lo stesso Italo Rota, in condivisione con un comitato scientifico nel quale sono rappresentate le differenti discipline coinvolte: la storia dell’arte, il cinema, la geografia economica, l’architettura, l’urbanistica. Il comitato scientifico ha individuato alcuni temi cardinali per la definizione dei contenuti della mostra ed è composto, oltre che da Bolpagni, Colonetti e Rota, da Gianni Canova, storico del cinema e rettore dell’Università Iulm di Milano, da Daniele Ietri, geografo ed economista e professore ordinario alla Libera Università di Bolzano, da Francesco Careri, studioso di urbanistica e arte urbana e professore associato all’Università degli Studi Roma Tre, da Eleonora Mastropietro, documentarista e geografa e ricercatrice all’Università degli Studi di Milano, e da Alessandro Romanini, critico ed esperto di videoarte, docente all’accademia di Belle Arti di Carrara e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Ragghianti.

“La mia collezione – racconta Italo Rota – è stata raccolta secondo una ricerca incrociata con il mio lavoro e si basa su interessi precisi che vanno alla radice dei problemi e sono scavi nel sapere del XX secolo. Dopo quarant’anni di collezionismo e lavoro intrecciati si tratta di un archivio di beni comuni rispetto al tema città, che nell’insieme servono per immaginare il futuro. L’esposizione nasce da un lavoro lungo e corale di una commissione scientifica il cui tema è come l’essere umano affronta l’abitare comune e come questo nella storia contemporanea si è evoluto. Il frutto di questo percorso è il libro, non un catalogo, anche perché dato l’alto numero di pezzi esposti sarebbe stato impossibile, ma proprio un libro, al cui interno ci sono saggi di una pluralità di voci e un percorso fotografico.

Per il visitatore, la mostra è un invito a riflettere sul modo in cui vivremo: il presente di oggi è fatto dai lavori del passato. Uno slogan potrebbe essere: Se tutto questo vi ha interessato, nulla sarà più come prima”.

“Quella di Italo Rota è una collezione unica al mondo che ha avuto un’evoluzione enorme in questi ultimi anni in cui viene raccontata la città come luogo in cui la cultura dialoga con il proprio tempo – afferma invece Aldo Colonetti –. La mostra è frutto di un percorso che è partito a novembre 2019 ed è un viaggio dentro le ‘cose’, sospeso tra testimonianze ‘alte’, i documenti originali delle grandi utopie del Novecento, dal Bauhaus alla controcultura californiana degli anni Sessanta da un lato, e la cronaca dall’altro lato, che viene dal ‘basso’: manifesti, oggetti comuni, il tutto interpretato e messo in scena attraverso il modello epistemologico di Aby Warburg, dove la storia dell’arte è intesa in quanto comparazione antropologica.

Al centro sta la città come esperienza fisica, nella quale ciascuno è abitante e protagonista del cambiamento: ‘Pianeta città’ è un percorso, fisico e mentale, dove ciascuno troverà un pezzo della propria storia, senza dimenticare, come scriveva il poeta greco Alceo, che le città sono gli uomini”.

“Fondazione cassa di risparmio di Lucca utilizza i proprio bracci operativi per la diffusione della cultura sul nostro territorio – spiega Raffaele Domenici oer ka Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca –. Fa piacere essere qui oggi in una giornata di ripartenza dopo un periodo difficile caratterizzato dalla pandemia. Anche in questi mesi però, Fondazione non ha mai smesso di erogare sostegni”.

“Come banca del territorio è un piacere sostenere la città nei vari ambiti, tra cui quello artistico – dice Adelmo Lelli di Banca Bpm -. Occorre dare impulso alla ripartenza verso un futuro che sta tornando dopo tutti questi mesi”.

In mostra oltre cinquecento pezzi, una moltitudine di oggetti di vario tipo, tecnica e dimensioni: dai libri alle opere d’arte, dai manifesti al cinema, dalle copertine dei dischi ai prodotti di design, dalle riviste ai fumetti. Tutto ciò seguendo un itinerario che va dalla nascita della città contemporanea all’inizio del Novecento fino alla nuova idea di città che si sta profilando, e sempre ponendo in relazione la cultura di tutti i giorni con le ricerche più avanzate.