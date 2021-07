Fratelli d’Italia: “In via dell’Ave Maria a Lammari cordoli alti e dossi pericolosi”

“Nelle scorse ore in via dell’Ave Maria a Lammari un furgone che trasportava inerti, complice pure la velocità sostenuta, ha avuto un incidente. I dossi alti hanno fatto da trampolino facendo andare il mezzo sul cordolo e travolgendo un segnale stradale”. A segnalare il disagio Matteo Petrini e Flavio Sodini, esponenti di Fratelli d’Italia di Capannori,

“E se in quel momento – dicono – si fosse trovata a passare una persona? Il mix tra velocità sostenuta, cordoli e dossi alti è stato terribile. Ma era proprio il caso di realizzare cordoli così alti, visto che provocano danni anche alle ruote delle auto? E i dossi non sono troppo ravvicinati tra loro? Siamo favorevoli alle piste ciclabili, ma forse individuare percorsi alternativi non sarebbe stato meglio? Sarebbero auspicabili progetti rispettosi dei vari utenti della strada. Ci auguriamo che venga rivalutata lo stato attuale di via dell’Ave Maria dato che in pochi giorni si sono registrati tre incidenti”.