Sbandieratori, colpi di cannone e palio della balestra: ecco i giorni di San Paolino

Tornano a Lucca i tradizionali festeggiamenti per il patrono, San Paolino. Un ricco programma di appuntamenti realizzati dal Comune con la collaborazione della Compagnia Balestrieri di Lucca, l’associazione Sbandieratori e Musici di Sant’Anna, l’associazione Contrade di San Paolino, Historica Lucense, il comitato di San Paolino e l’Arcidiocesi di Lucca.

“Quest’anno abbiamo stabilito di anticipare a sabato la Luminara – spiega l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti – per evitare di sovrapporre i festeggiamenti per il patrono con l’appuntamento sportivo che vede impegnata la nostra nazionale di calcio nella partita finale del campionato europeo, evento che peraltro verrà proiettato su maxi schermo a villa Bottini per consentire una partecipazione collettiva. Resta invece invariato il programma del palio di lunedì, che quest’anno sarà nuovamente aperto al pubblico, seguendo anche qui, ovviamente, le regole valide per tutti i pubblici spettacoli. Un grazie sentito va ai gruppi di rievocazione storica di Lucca, che si prodigano affinché ogni anno, anche in tempo di Covid, si riesca a festeggiare degnamente e come da tradizione il patrono della città. Un invito a tutti i cittadini a partecipare alla festa seguendo le regole del distanziamento e dell’utilizzo della mascherina”.

Si comincia sabato (10 luglio9 con la Luminara e la parata di bandiere in onore del santo. Alle 20 la replica a grandezza naturale di un cannone rinascimentale a mascolo posato tra le rovine archeologiche a fianco della vecchia porta San Donato sparerà alcuni colpi a salve per la partenza della Luminara a cura dell’associazione Historica Lucense.

Alle 21 la partenza da piazzale Verdi dei corteggi storici dell’associazione Contrade San Paolino e Sbandieratori e Musici città di Lucca, che incontreranno in piazza San Michele la compagnia Balestrieri Lucca, dove formeranno un corteggio unico verso piazzale Arrigoni. Alla Luminara parteciperanno diversi gruppi storici provenienti da tutta la provincia di Lucca.

Alle 21,30 il corteo arriverà in piazzale Arrigoni e inizieranno le celebrazioni della Parata delle bandiere in onore di San Paolino, a cura dell’associazione Sbandieratori e Musici città di Lucca. Qui si esibiranno i gruppi Sbandieratori di Gallicano e Calenzano. A seguire esibizioni dei tamburi dei gruppi storici di Lucca. Alla fine si terrà il sorteggio dell’ordine di tiro per il Palio di San Paolino e il carosello degli Sbandieratori e Musici città di Lucca.

Il giorno successivo, domenica 11 luglio, alle 13 alcune repliche a grandezza naturale di cannoni rinascimentali a mascolo batteranno l’ora con lo sparo a gazzarra dal baluardo di San Donato. Alle 19 ci sarà la messa parrocchiale nella basilica di San Paolino con l’arcivescovo Paolo Giulietti e la benedizione della città.

Lunedì (12 luglio) si terranno il Palio di San Paolino e le Gazzarre delle artiglierie. La giornata si aprirà alle 10,30 con il Solenne ponteficale nella basilica di San Paolino presieduto da monsignor Paolo Giulietti: la celebrazione sarà riservata alle autorità cittadine e saranno presenti labari e sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi.

Il sindaco Alessandro Tambellini offrirà il cero votivo. L’olio per la lampada sarà offerto dal Comune di Minucciano ed arderà per tutto l’anno in onore di San Paolino. Alle 12 ci sarà la gazzarra delle artiglierie dal baluardo di San Donato a cura dell’associazione Historica Lucense, in memoria del miracolo di San Paolino che sarebbe avvenuto proprio il 12 luglio del 1664, quando una moltitudine di persone era accorsa ad assistere allo sparo dei cannoni a salve: si narra infatti che uno di essi, per errore, fu caricato con la polvere da sparo e solo per l’intervento miracoloso di San Paolino fu evitata una strage.

Alle 18 ci sarà un’altra celebrazione eucaristica nella stessa basilica di San Paolino. La sera, alle 21, partenza dei corteggi storici da piazzale Verdi. Alle 21,30 è previsto l’arrivo in piazzale Arrigoni e l’esibizione dei vari gruppi. Dopo la lettura del bando di gara del palio, alle 22 inizierà la gara di tiro con la balestra da banco dei tre terzieri della città. Al termine della gara saranno premiati i migliori tiratori. Il palio sarà aperto al pubblico fino a una capienza massima di 200 persone.