Successo per la “Festa sotto i fiori di Spianate”

Inizia l’estate altopascese con la Festa sotto i fiori di Spianate, che ha portato nella frazione centinaia di persone, riunite lungo via Mazzei, per una cena sotto le stelle.

Un evento, il primo organizzato dal Centro commerciale naturale di Spianate, in accordo e con il Comune di Altopascio e grazie alla collaborazione di Avis Altopascio e dell’associazione giovanile Tocca a Noi, che ha fatto registrare il tutto-esaurito.

“Un successo – spiega Federica Biagetti, presidente del Ccn Spianate -. La Festa sotto i fiori ha richiamato persone da tutto il comune e anche da territori limitrofi. Tutto per Spianate, solo per Spianate, che per una sera è diventata una bomboniera d’altri tempi. Bellissima, coinvolgente, come deve essere e come sarà sempre di più. Lunga la lista dei ringraziamenti, tutti assolutamente doverosi: un grande grazie quindi va all’amministrazione comunale, alla Pro Loco di Spianate, ai Fratres di Spianate e al gruppo parrocchiale della frazione, all’Avis Altopascio e al gruppo giovanile Tocca a Noi, Overlay per le riprese video, alla ditta Illuminazione Genovesi. Grazie anche a Salvatore Lardieri di Soluzioni, alla scuderia Simoncini, Michelino Orlando, Brunetto Matteoni, la Contrada di Ponte a Cappiano, Patrizia Scialoni e Rocco Raffa per la caccia al tesoro, Rosi Tagliabue e Annalisa Vigna, Marinella Martino, Samanta Martan e Paola Tescori, Rosanna Fedele, Daniela Marsili, Andrea Fabrizi, Salvatore Calì. Infine un grande grazie anche a Tony Donatiello e ai volontari della Misericordia di Altopascio e Montecarlo e agli operatori di Ascit”.