Trio lirico al femminile per il nuovo appuntamento di ‘Piazza del Giglio’

Domani (9 luglio) alle 21,30, per Piazza del Giglio, appuntamento con il trio al femminile composto da Antonella Biondo (soprano), Lara Leonardi (soprano) e Arianna Tarantino (pianoforte): tre giovani e carismatiche interpreti che si apprestano con eleganza e passione a interpretare un’antologia di celebri pagine liriche da Bellini a Verdi, passando da Donizetti e immancabilmente Puccini, nella forma intima, ma di grande forza emotiva, del recital al pianoforte.

Il programma della serata prende il via con l’Intermezzo da Suor Angelica di Giacomo Puccini, e prosegue con Casta Diva da Norma di Vincenzo Bellini, Qui la voce sua soave da I Puritani di Vincenzo Bellini; Vissi d’arte da Tosca di Giacomo Puccini, È strano… Sempre libera da La traviata di Giuseppe Verdi, Io son l’umile ancella da Adriana Lecovreur di Francesco Cilea, Se come voi piccina da Le Villi di Giacomo Puccini. In conclusione di serata, saranno eseguiti Preludio e Vals Poético n. 1 di Enrique Granados, A mezzanotte di Gaetano Donizetti, Stornello di Giuseppe Verdi, Granada di Agustín Lara, Sole e amore di Giacomo Puccini, Luna d’estate di Francesco Paolo Tosti, Me voglio fa ‘na casa di Gaetano Donizetti.

Prezzi: biglietto per posto unico 12 euro, ridotto per soci Unicoop FI 10 euro.

Informazioni e acquisti online sul sito www.teatrodelgiglio.it e su www.TicketOne.it.

La biglietteria del teatro del Giglio è aperta al pubblico venerdì (9 luglio), giorno del concerto, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 21,30.