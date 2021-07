Fondazione Campus, ritornata in presenza la consegna dei diplomi

Un’importante giornata quella dello scorso martedì (6 luglio) alla Fondazione Campus di Lucca, che ha visto la consegna dei diplomi di laurea in presenza per gli studenti che hanno concluso il loro percorso di studi al Campus.

Dopo un anno e mezzo di didattica a distanza finalmente un ritorno alla normalità sia per i docenti sia per gli studenti del Campus, che, nel rispetto delle normative anti Covid, hanno discusso le loro tesi e ricevuto la laurea anche in presenza di una ristretta cerchia di parenti e accompagnatori.

Foto 2 di 2



I ragazzi, visibilmente emozionati, hanno svolto il loro esame finale in modo ineccepibile ricevendo in alcuni casi anche la massima votazione di 110 con lode.

I presidenti delle varie commissioni di laurea, tra cui la professoressa Enrica Lemmi, professoressa all’università di Pisa e direttrice dell’Accademia del turismo presso la Fondazione Campus, hanno poi rivolto un importante augurio ai ragazzi per un futuro prospero post lauream, auspicando fortemente in un ritorno definitivo delle lezioni in presenza a settembre qualora la pandemia lo permettesse.

“L’obiettivo – spiega la professoressa Enrica Lemmi – è senz’altro quello di riportare presto tutti gli studenti in presenza, circostanza particolarmente importante per garantire la formula Campus che da sempre ci caratterizza, una comunità accademica che pone al centro lo studente e i docenti e che garantisce loro tutta l’attenzione necessaria. Dunque, nella speranza che le lauree che si sono svolte in presenza lo scorso 6 luglio siano solo l’inizio di una ripresa della vita universitaria, ci auguriamo di riavere presto i nostri studenti e insegnanti presso il nostro Campus universitario”.