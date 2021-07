Da domani (10 luglio) il giardino botanico Maria Ansaldi Pania di Corfino dell’Unione Comuni Garfagnana riprenderà con l’apertura continuativa con visite guidate a orari stabiliti per gruppi contingentati nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19 e una programmazione dedicata ad adulti e ragazzi, appassionati e semplici curiosi di tutto ciò che ruota intorno al mondo delle piante.

Collocato nel cuore del parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Riserva di Biosfera MaB Unesco e del parco naturale dell’Orecchiella, di fronte allo stupendo scenario delle Alpi Apuane, è un mondo delle piccole meraviglie nascoste nato nel 1984 e gestito dall’Unione Comuni Garfagnana con il fine di documentare e preservare le specie vegetali del territorio, meta ogni anno di gruppi e scolaresche, studiosi, appassionati e turisti che desiderano scoprire e approfondire la conoscenza del prezioso patrimonio di fiori e piante che caratterizzano il paesaggio vegetale della Garfagnana.

L’accesso al giardino sarà permesso solo usufruendo della previa prenotazione di visite guidate che si svolgeranno tutti i giorni con i seguenti orari: mattina 9 – 10, 11 -12; pomeriggio 14,30 – 15,30; 16,30 – 17,30 per cui si raccomanda la massima puntualità. Stante la necessità di garantire un corretto svolgimento delle visite, che non coprono tutti i giorni della settimana, è necessario prenotarsi con congruo anticipo.

E’ possibile chiedere informazioni telefonando o inviando un messaggio whatsapp al 328.8076600; scrivendo all’indirizzo e-mail giardinobotanicocorfino@gmail.com ; scrivendo in chat alla pagina facebook del Giardino Botanico “Maria Ansaldi” Pania di Corfino.

Potranno aggregarsi avventori dell’ultimo minuto solo ed esclusivamente se vi è ancora disponibilità di posti e orari fino al completamento del gruppo (massimo 9 partecipanti/12 in caso di congiunti/conviventi). Verrà sempre data priorità a chi avrà confermato almeno entro le 24 ore precedenti la visita.

Il giardino si trova in località Isera, nel comune di Villa Collemandina, poco sopra il rifugio Isera Orecchiella (con servizio di ristorazione e campeggio in tenda continuativi per i mesi di luglio e agosto per cui, anche in questo caso, si raccomanda la prenotazione 333.6431313; email iseraorecchiella@gmail.com) da cui partono i principali sentieri che portano alla scoperta della Pania di Corfino, alcune semplici passeggiate che conducono al giardino stesso e al Centro Visitatori del Parco dell’Orecchiella. Il borgo di Corfino si trova a pochi chilometri e può essere raggiunto tramite un sentiero che passa attraverso i caratteristici alpeggio e bosco di Pruno.