Tariffa rifiuti, Caruso (Lega): “Non è merito dell’amministrazione se le attività pagheranno meno”

“Non è merito dell’amministrazione comunale se le attività capannoresi pagheranno meno la tariffa sui rifiuti“. Così il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso replica a quanto annunciato dall’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro.

“Per Del Chiaro con le nuove tariffe sui rifiuti l’amministrazione comunale ha dato un aiuto concreto alle attività economiche che hanno subito uno stop a causa delle misure di contenimento della pandemia – spiega Caruso -. Mi dispiace deludere l’assessore ma non è certo merito dell’amministrazione di Capannori se è stata prevista non l’esenzione totale, come erroneamente sostiene Del Chiaro, ma la sola riduzione del 50% della tariffa corrispettiva. Se le attività economiche di Capannori pagheranno meno per i rifiuti è solo grazie al governo Draghi che con il decreto sostegni bis ha messo a disposizione dei comuni un fondo di oltre 600 milioni di euro finalizzato alla riduzione delle tariffe in favore delle categorie economiche che non hanno potuto lavorare a causa della pandemia”.

“Quindi – afferma Caruso – non è affatto vero ciò che dice Del Chiaro ovvero che impianti sportivi, agriturismo, ristoranti, pizzerie, bar, parrucchieri, barbieri, estetisti beneficeranno dell’esenzione dal momento che la tariffa dovrà essere pagata sia pure nella misura agevolata del 50%. Così come è errato e fuorviante far credere che sia merito dell’amministrazione comunale l’esclusione dal pagamento della parte fissa per quanto concerne i rifiuti speciali di attività produttive e artigianali in quanto l’esenzione Tarip è prevista dal Dlgs 116/2020 e in ogni caso le suddette attività dovranno comunque pagare per lo smaltimento dei rifiuti speciali oltre che per quelli natura urbana”.

“Spiace constatare – prosegue Caruso – che l’amministrazione comunale non abbia voluto effettivamente aiutare le attività agrituristiche approvando l’emendamento da me presentato a nome del gruppo Lega che prevedeva l’assimilazione degli agriturismo alle aziende agricole poiché in tal modo si sarebbe posto rimedio all’ingiustizia di tassare gli agriturismo così come avviene per gli alberghi. Infine, è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare poiché è merito della Lega se parrucchieri, barbieri, estetisti pagheranno meno per i rifiuti in quanto quella riduzione era prevista nell’emendamento al regolamento presentato dal suo gruppo consiliare”.

“Quel merito ci è stato scippato – conclude Caruso – da un emendamento presentato successivamente dal Pd e approvato dal consiglio nella riunione del 7 luglio. Per questo simpatico furtarello che rende orgogliosi tutti i consiglieri della Lega non presenteremo alcuna querela così faremo finta di non capire che il consiglio comunale previsto per il 30 giugno è stato appositamente rinviato per dare tempo ai consiglieri del partito di Letta di presentare il loro emendamento per appropriarsi del merito di aver previsto lo sconto per parrucchieri, barbieri e estetisti”.