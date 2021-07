Andrea Crisanti e Nada Malanima al festival Lucca in mente

Andrea Crisanti e Nada Malanima arrivano a Lucca per la giornata conclusiva del festival Lucc@ In Mente, promosso dalla Fondazione Brf Onlus con il Comune di Lucca. Una significativa iniziativa che non solo ha portato in città nomi del panorama nazionale italiano, come l’attore teatrale e scrittore Giulio Cavalli e la fumettista Ilaria Urbinati, ma ha creato un percorso coinvolgendo le scuole lucchesi di primo e secondo grado, in collaborazione con il Provveditorato, grazie a un concorso incentrato sulla comprensione dei sentimenti generati dal Covid-19.

“Gli ultimi due anni di pandemia – commenta il professor Armando Piccinni, presidente della Fondazione Brf Onlus – ci hanno obbligato non solo a ridefinire i nostri spazi fisici, ma anche mentali. Abbiamo repentinamente cambiato i nostri modi di comportarci, di vivere, di interpretare le relazioni e soprattutto i nostri bisogni più profondi. E ci siamo riscoperti spesso fragili, incontrando dei nostri lati intimi sconosciuti”.

Ed è anche per questo che è nato il festival, un’occasione per riflettere sul tempo che stiamo vivendo e sulla necessità di fare della questione mentale, a dispetto dello stigma che da sempre la caratterizza, un punto di riflessione centrale.

La rassegna conclusiva inizierà domani (11 luglio) alle 16,30 a Villa Bottini con la premiazione dei vincitori dell’omonimo concorso, cui hanno partecipato centinaia di ragazzi, da parte il provveditore Donatella Buonriposi, dell’assessore regionale Stefano Baccelli e dell’assessore del comune di Lucca Ilaria Vietina. Seguirà poi un incontro (alle 17,30) con una delle cantanti più amate del panorama italiano, Nada Malanima, che racconterà con Simone Caltabellota Il mio cuore umano (Atlantide), da cui è stato tratto il film di successo per Rai1 “La bambina che non voleva cantare”. A conclusione (dalle 18:30 alle 19:30), la tavola rotonda incentrata sulla pandemia cui prenderanno parte numerosi nomi significativi fra cui il virologo Andrea Crisanti, il prof. Pietro Pietrini degli IMT di Lucca e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, oltre al Prof. Armando Piccinni.