Cgil Lucca: “Inaccettabili i licenziamenti alla Gkn”

“I licenziamenti della Gkn sono assolutamente inaccettabili”. Lo dice la Cgil Lucca intervenendo sul caso della ditta di Campi Bisenzio.

“Sono 422 i lavoratori e le lavoratrici che perderanno il lavoro in seguito alla disumana chiusura dello stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio. Questa decisione, arrivata dopo lo sblocco dei licenziamenti, è piombata sui dipendenti dell’azienda come un fulmine a ciel sereno, visto anche che a loro dire il lavoro non mancava. Ancora di più stupisce – afferma la Cgil di Lucca – per il fatto che ci siano a disposizione degli strumenti alternativi addirittura gratuiti, come quelli sanciti dall’impegno nazionale fra governo, associazioni sindacali e datoriali, nemmeno presi in considerazione per offrire a questa impresa un destino diverso. E invece questa tragedia è arrivata all’improvviso, senza il benché minimo preavviso né tentativo di confronto, attraverso un’asettica email che distrugge barbaramente una tradizione di confronti sindacali che fino ad oggi avevano positivamente caratterizzato la storia della nostra Regione”.

“Quella della Gkn – si afferma – non è più da considerarsi nell’ottica delle politiche industriali errate o contestabili, bensì come una manifestazione della peggiore arroganza padronale. Questa è l’elevazione all’ennesima potenza della cattiveria con cui vengono portate avanti da ‘lor signori’ dinamiche speculative nel mondo del lavoro e la loro personale lotta di classe. Davanti ad atti come questo non è il momento dei tentennamenti ma quello di una risposta durissima ed altrettanto forte di tutto il mondo del lavoro, perché queste cose o si fermano subito, o presto si estenderanno a macchia d’olio in tutti i settori ed in tutta la Regione. La Cgil di Lucca esprime la propria massima solidarietà ai lavoratori della Gkn ed è pronta alla mobilitazione contro questo barbaria inaccettabile”.