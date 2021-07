“Pali del telefono di plastica bianchi, un elemento che contrasta con il paesaggio di Chiatri”. È questo ciò che dicono alcuni residenti della frazione da quando, circa quindici giorni fa, sono stati sostituiti i vecchi pali di legno durante i lavori – ancora in corso – per portare un nuovo cavo.

“Come per altre zone di collina e montagna, chi vive a Chiatri deve chiedere il permesso alla Soprintendenza e alla Paesaggistica per fare tantissime cose – dichiarano alcuni residenti – anche per una ringhiera, un cancello, imbiancare la facciata della casa, tagliare le piante per consumo familiare nel bosco privato. Si attiva una burocrazia molto lunga per vagliare se quello che vorremmo fare si adatti bene all’ambiente. È capitato anche di attendere due anni per permettere ad alcuni di rifare il pavimento esterno”.

“Ora – dicono – mentre nuovi pali della corrente sono stati installati di colore verde, creando una migliore armonia con l’ambiente, quelli che portano la linea telefonica si stagliano di plastica bianchi, ben visibili, a fare da confine fra la strada ed il bosco. Vorremmo capire perché noi possiamo fare poco e attendere molto – concludono – mentre si lascia che vengano montati dei pali che non si addicono al paesaggio. Un paesaggio che tutti teniamo a tutelare”.