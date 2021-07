Europei, niente maxi schermo in piazza Mazzini

Niente maxi schermo per la finale degli Europei in piazza Mazzini. Lo ha deciso il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro: “Ho deciso di non installare il maxi schermo in Piazza Mazzini, nonostante le tante richieste e la voglia di ognuno di noi di stare insieme a tifare Italia. Dobbiamo continuare ad essere prudenti, il covid è un nemico silenzioso e imprevedibile con le sue varianti e nonostante l’attività incessante di vaccinazione è necessario stare attenti e ad evitare gli assembramenti. A malincuore ho detto no. Poi, diciamoci la verità sommessamente: non l’avevo mai messo e s’è sempre vinto, un po’ di sana scaramanzia non guasta davvero. Forza Azzurri”.