Ieri sera (9 luglio) si è svolta alla tenuta La Badiola la presentazione della sfilata Memorie dello stilista emergente Manù Peré. In uno scenario da sogno, lo stilista ha presentato il suo lavoro sia in modalità digitale sia facendo sfilare le sue creazioni attorno alla bellissima fontana del parco della villa. Una suggestione dopo l’altra all’insegna della bellezza e della voglia di riappropriarsi dei momenti da ricordare per lasciare traccia nella memoria

collettiva.

Manù Peré è un ragazzo travolgente e ha saputo tessere legami fra persone e realtà distanti, contribuendo a sprigionare energie positive valorizzando le peculiarità di ciascun giovane professionista/collaboratore, in un lavoro corale e sinergico in cui si è percepita la volontà di conquistare i propri sogni. L’animazione dopo la sfilata è proseguita grazie a Save Dj e a Ricca Voice.

Numerose le persone che hanno presenziato all’evento tra cui i docenti e gli studenti del corso di Fashion Manegement, l’assessora alle politiche formative, di genere e della memoria storica, Ilaria Vietina, la consigliera regionale Valentina Mercanti, oltre a molti altri esponenti della comunità locale e territoriale. L’obiettivo della sfilata, quello di valorizzare il patrimonio culturale del territorio lucchese mettendo in risalto le bellezze che in esso si trovano, ha trovato accoglienza alla Badiola grazie alla signora Romina Mariotti che ha abbracciato e condiviso l’idea del giovane stilista, dando la disponibilità di una location unica e chi era presente ha avuto modo di vivere intensamente un momento di pura armonia.

Lo staff Manù Peré era costituito in gran parte dai volontari della Scuolina Raggi di Sole, associazione e Patto civico del Comune di Lucca, con cui lo stilista collabora oltre che per diffondere la cultura della bellezza, anche con

interventi di mediazione linguistica e culturale.