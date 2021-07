Tornano i festeggiamenti per il patrono di Lucca, San Paolino. Il via alle celebrazioni c’è stata proprio stasera (10 luglio), in anticipo rispetto alla tradizione.

E’ stata anticipata di due giorni infatti la Luminara per celebrare il patrono, con il corteggio storico partito alle 21 da piazzale Verdi. Qui poco prima, a scandire la partenza della ricorrenza, sono stati alcuni colpi di un cannone rinascimentale posato tra le rovine archeologiche a fianco della vecchia Porta San Donato.

Da piazzale Verdi sono partiti i corteggi storici dell’associazione Contrade San Paolino e Sbandieratori e Musici città di Lucca, che si sono incontrati in piazza San Michele con la compagnia Balestrieri Lucca, dove hanno formato un corteggio unico verso piazzale Arrigoni. Alla Luminara hanno partecipato diversi gruppi storici provenienti da tutta la provincia di Lucca.

Alle 21,30 l’arrivo in piazzale Arrigoni e la Parata delle bandiere in onore di San Paolino, a cura dell’associazione Sbandieratori e Musici città di Lucca.