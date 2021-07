‘Stanno tutti bene’, alla Tenuta Lenzini ci sono anche gli spazi letterari

C’è posto anche per i libri a Stanno tutti bene, il festival culturale che dal 4 all’8 agosto torna a Gragnano con la sua “formula magica” capace di fondere musica di grandi artisti nazionali e internazionali, teatro, cibo e vino di qualità. Un festival che l’estate scorsa ha saputo richiamare tra le vigne della Tenuta Lenzini migliaia di persone, di tutte le età, e che in questa seconda edizione vuole andare alla ricerca delle parole che fanno stare bene, grazie alla presenza di alcuni interessanti autori.

Lo spazio letterario, curato dal giornalista e scrittore fiorentino Paolo Ciampi, si apre mercoledì 4 agosto alle 21 con una riflessione sulle ragioni del cuore e lo fa partendo dal libro di Alessandra Cotoloni Taxi Milano 25 (ed. San Paolo, 2021), che racconta la splendida storia – piena di dolcezza, generosità e forza – di Caterina Bellandi, la tassista di Firenze divenuta famosa per il servizio di trasporto gratuito riservato ai bimbi malati dell’Ospedale Meyer e alle loro famiglie.

Si prosegue giovedì 5 agosto con I racconti del ritorno (Feltrinelli) di Alessandro Vanoli che parlerà del ritorno e, in particolare, del ritorno a se stessi, azione che da sempre racchiude il senso di ogni viaggio, da Ulisse a Dante, da Napoleone a Evita Perón fino a David Bowie. Tornare da un viaggio, ma anche ripartire, parola chiave dopo l’esperienza personale e collettiva imposta dalla pandemia. Di ripartenze si parlerà venerdì 6 agosto con Andrea Bocconi – scrittore, psicoterapeuta e docente della Scuola del viaggio – autore del libro Io, altrove (Ediciclo).

Sabato 7 agosto tre ospiti e tre libri per stare bene ritrovando storie e luoghi. Arrivano al festival Tito Barbini con Il fabbricante di giocattoli (Arkadia), Alessandro Gianetti con La ragazza andalusa (Arkadia) e lo stesso Paolo Ciampi con Tre uomini a piedi (Ediciclo). I tre autori, tra i più raffinati e seguiti a livello nazionale nella narrazione dei luoghi e delle loro storie, accompagneranno il pubblico in un viaggio dall’Argentina alla Spagna, dalla Polonia alla Via degli Dei, sull’Appennino tosco-emiliano. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Erodoto108, rivista di viaggi, luoghi, persone. Infine, domenica 8 agosto, tutti i benefici dello stare all’aria aperta con Il giro d’Italia in 70 picnic curato da Silvia Ceriegi e Tre di Giuseppe Leo Leonelli, due volumi editi da I libri di Mompracem.

Tutti gli appuntamenti si tengono alle 21. L’ingresso è gratuito ma il numero di persone ammesso ogni sera è contingentato per rispettare la normativa Covid. Per assicurarsi l’accesso alle serate è possibile partecipare al crowdfunding a sostegno del festival Stanno Tutti Bene, promosso dagli organizzatori – l’associazione Lillero, insieme a Salamini e Tenuta Lenzini – sulla piattaforma Eppela.