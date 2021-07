Ieri (9 luglio) si è svolto a Villa Borbone il primo evento di Casa Europa Viareggio dal titolo Cultura Next Generation dedicato alle politiche culturali con l’obiettivo di lanciare nuove idee e proposte nella progettazione programmata, condividere metodi innovativi e partecipativi e scambiare buone pratiche tra gli attori del mondo culturale e dello spettacolo.

Il workshop ha volto uno sguardo attento alle opportunità che offre l’Europa. Anna Conticello, direttrice del Desk Italia del programma Europa Creativa, in particolare, ha illustrato le caratteristiche dei nuovi bandi appena pubblicati da Bruxelles per la programmazione 2021-27. All’occasione hanno partecipato in presenza Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e Luca Menesini, presidente della provincia di Lucca. Tra i tanti illustri relatori in collegamento abbiamo invece avuto Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo Italia; Luisella Pavan Woolfe, direttrice dell’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa; Gaetano Blandini, direttore generale della Siae e Francesca Velani, Coordinatrice Parma 2020+21 Capitale italiana della cultura e vicepresidente Promo Pa.

“Un grazie all’assessore Mei per la presenza – scrivono – e all’amministrazione di Viareggio per il supporto organizzativo e istituzionale”.