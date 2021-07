A palazzo Pfanner il concerto lirico dedicato al baritono lucchese Leonardo Monreale

Un concerto lirico per celebrare la figura e l’arte del baritono lucchese Leonardo Monreale. È questa l’iniziativa organizzata dal Circolo amici della musica Alfredo Catalani di Lucca e Porcari in collaborazione con la Scuola di musica Sinfonia per giovedì (15 luglio) alle ore 21, nel giardino di Palazzo Pfanner.

Il programma dal titolo Le dame, i cavalier, l’arte e l’amore è incentrato su scene tratte da opere del Settecento per lo più di Mozart, dove viene trattato il tema dell’amore nelle svariate dinamiche in cui protagoniste assolute sono le figure femminili. Al concerto parteciperanno i soprani Serena Suffredini, Silvia Tocchini e Angelica Calabrese col baritono Giulio Boschetti, accompagnati dall’orchestra d’archi della Scuola Sinfonia. La voce narrante sarà quella di Massimo Salotti.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti su prenotazione al numero 347 9951581.