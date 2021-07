Abbandonato da un cacciatore deluso Pluto cerca adozione

Pluto, il Figo, non bravo per la caccia è statto mollato in canile da un cacciatore deluso.

Diffidente inizialmente, dolce e un pò brontolone, ma con una carezza sulla testina e un pò di mortadella lo conquisterete.



Taglia medio-grande, sui 26-28 chili, indicativamente tra i 9 e 10 anni. Manto lucido e muscoli tonici, per quanto si possa avere in un canile.

Non testato con altri animali. Per info e adozioni è possivile contattare il numero 342.8647822