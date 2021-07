Cambiamo!, sostegno convinto ad Elena Luisi per la corsa a sindaco di Seravezza

Pieno sostegno alla candidatura di Elena Luisi per le amministrative di Seravezza di autunno.

Così il coordinatore provinciale di Cambiamo! con Toti Simone Simonini, apre con entusiasmo ad una piena collaborazione “che porterà – dice – il Comune ad essere governato dal centrodestra”.

“Abbiamo accolto positivamente – dice Simonini – la candidatura di Elena Luisi, figura giusta sia per competenza, sia per lavoro svolto negli ultimi 5 anni, dove con dedizione e determinazione si è impegnata diventando un punto fermo per tutti i cittadini scontenti dell’attuale gestione della cosa pubblica. Adesso c’è bisogno di unità e pieno appoggio a questa candidatura da tutta la compagine di centrodestra, che unita può vincere ovunque. Noi di Cambiamo! lavoreremo perché Luisi diventi il prossimo sindaco di Seravezza“.