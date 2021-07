Italia campione d’Europa, Forte dei Marmi lo scrive sulla sabbia

La vittoria agli europei dell’Italia: il sindaco Bruno Murzi e Alberto Mattugini consigliere allo sport si complimentano con il concittadino Chicco Evani e con Federico Chiesa di casa, insieme alla famiglia, a Forte dei Marmi.



Dopo la vittoria dell’Italia al campionato europeo 2021 contro l’Inghilterra, il sindaco Bruno Murzi esprime le sue congratulazioni alla nazionale italiana di calcio: “È una grande gioia per tutto il paese, un risultato eccezionale che ci rende particolarmente orgogliosi, menzione speciale va a Chicco Evani, residente da anni nella nostra città e a Federico Chiesa che abitualmente torna a Forte dei Marmi dal padre Enrico e dalla famiglia”.

Una gioia doppia quindi quella del primo cittadino, sia per la vittoria dell’Italia che per l’affetto del viceallenatore e dell’attaccante della nazionale per la città di Forte dei Marmi. “Una vittoria meritata per l’Italia – afferma il consigliere delegato allo sport Alberto Mattugini che si unisce al sindaco nel congratularsi con la squadra – durante tutti i pre-partita ho inviato puntualmente un messaggio di in bocca al lupo a Chicco Evani con le foto delle scritte propiziatorie realizzate da Alberto Tosi sulla spiaggia del Bagno La Perla e anche per la vittoria non è mancato il messaggio sulla sabbia. Naturalmente quando Chicco tornerà a Forte dei Marmi ci congratuleremo con lui ufficialmente”.

Chicco Evani è residente a Forte dei Marmi da tanti anni ed è ben inserito nella comunità fortemarmina, è allenatore del Milan Junior Camp Forte dei Marmi dove si dedica ai piccoli calciatori promettenti; Federico Chiesa invece abitualmente torna nella città, sua meta preferita per le vacanze e per il relax insieme alla famiglia.