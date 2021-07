Proseguono sotto il segno del sold out gli appuntamenti del Lucca Teatro Festival, Che cosa sono le nuvole?

Sono andati infatti esauriti i primi appuntamenti con il festival per le famiglie realizzato da La Cattiva Compagnia che questa settimana vede tre eventi in programma. Si parte domani (13 luglio) alle 21 con Le penne dell’orco nel cortile del centro culturale Agorà. Liberamente tratto dall’omonimo racconto di Italo Calvino, di e con Italo Pecoretti per la Produzione terzo studio la storia vede una principessa rapita, un re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo. Per fortuna un coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo per salvare il re, e con l’aiuto di strampalati compagni di viaggio.

Giovedì (15 luglio) sempre alle 21 sarà la volta dei Musicanti di Brema nel giardino del teatro Alfonso Nieri di Ponte a Moriano. I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro difetti, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina, ma l’unione fa la forza e finiranno per cacciare i briganti. Dalla favola dei Fratelli Grimm, di e con Marco Cantori, sul palco con Giacomo Fantoni.

Infine sabato (17 luglio) alle 21,30 The magic show in piazza Aldo Moro a Capannori appuntamento con Alberto Giorgi & Laura i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo, vincitori dei più ambiti premi del settore magico: secondi al Shanghai Magic Festival (2009), primi al Mandrake d’or a Parigi (2008) e vincitori del Trofeo magic stars nel Teatro Princesse Grace dalla principessa Stefanie di Monaco (2010). Coniugano modernità e tradizione, creano un universo unico e magico, costellato di macchine incredibili, ispirate dalle più belle fantasticherie di Jules Verne e G.H. Wells

Il programma del Lucca Teatro Festival propone 25 appuntamenti fino all’8 settembre. Clicca qui per vedere il programma completo.