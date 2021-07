Prevenire la cecità, alla Madonnina di Viareggio il test oculare della Uici

La prevenzione non va in vacanza. Così l’Unione italiana ciechi e ipovedenti Lucca sabato (17 luglio) dalle 9 in poi sarà all’approdo turistico La Madonnina di Viareggio per la misurazione gratuita del tono oculare a bordo del camper oftalmico fornito dalla Iapb regionale.

Ma non solo. Le persone con disabilità avranno la possibilità di vivere in modo indipendente le molteplici esperienze in mare a bordo del catamarano Elianto messo a disposizione dall’Associazione mare oltre. Sarà possibile infatti usufruire delle visite gratuite della pressione oculare e spessore corneale all’interno dell’unità oftalmica della Iapb Regionale grazie alla disponibilità degli oculisti, Fausto Trivella, primario oculistica di Lucca e del suo vice, Antonio Torre.

Nella giornata sono inoltre previste tre uscite di due ore ciascuna per permettere, anche a chi ha una disabilità motoria, di poter godere in piena autonomia e sicurezza della bellezza del mare grazie a nuove soluzioni tecniche e sostenibili. A bordo del catamarano saranno presenti un oculista e un farmacista che spiegheranno l’importanza della protezione rispetto ai raggi dannosi, l’uso di lenti appropriate, i rimedi per la lacrimazione, qual è la giusta alimentazione per salvaguardare la salute visiva, l’uso corretto delle creme per la prevenzione cutanea, i farmaci consigliati da portare in vacanza e come conservarli al meglio.

Per prenotarsi è possibile chiamare i numeri 0583 56799 o 3346499753, o mandare una mail a uiclu@uiciechi.it, entro e non oltre le 13 di venerdì (16 luglio).