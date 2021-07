Salviamo le tartarughe marine: Legambiente Versilia cerca ‘Tartawatcher’.

I volontari dovranno mettersi alla ricerca di nidi o tracce sulle spiagge libere del Parco, perlustrando la Lecciona dalla fine dei bagni della Marina di Levante a Viareggio fino all’inizio dei bagni di Torre del Lago, comprendendo anche il tratto di spiaggia del muraglione (quella davanti la diga foranea in darsena) ed il tratto che va dal Frau Marlene alla foce della Bufalina a Torre del Lago.

Le attività si svolgeranno la mattina a partire dalle 6 e in caso di tracce i volontari dovranno: avvertire la guardia costiera dando informazioni precise sul luogo; delimitare il perimetro ma senza infilare bastoni od altro nella sabbia per non danneggiare le uova; avvisare Legambiente al 3334313132 o al 389923199