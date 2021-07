Cartoline Pucciniane, in piazza del Giglio arriva “Madama Butterfly”

Terzo appuntamento estivo con le Cartoline pucciniane giovedì (15 luglio) alle 21,30, in piazza del Giglio, con Madama Butterfly. I recital per canto e pianoforte, che animano l’estate lucchese da giugno a settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Giglio, sono realizzate Teatro del Giglio e dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca. I protagonisti della Cartolina saranno Marina Gubareva nel ruolo di Cio-Cio-San, Tiziano Barontini nel ruolo di Pinkerton e Theodoros Zogopoulos nel ruolo di Sharpless. Massimo Morelli sarà pianista e maestro concertatore.

Il cartellone 2021 delle Cartoline pucciniane continua con il recital lirico Sogno d’or (5 agosto) e con l’ultimo appuntamento – il 2 settembre – dedicato a Tosca. L’edizione 2021 della rassegna è, come di consueto, dedicata a selezioni di arie, duetti e concertati tratti dalle opere del Maestro Puccini, ed è promossa e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca nel segno di The Lands of Giacomo Puccini, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifatture Sigaro Toscano, Italia Technology Alliance.

Posto unico 12 euro. I biglietti, comprensivi del ticket di ingresso al Puccini Museum – Casa natale, sono in vendita su www.TicketOne.it, alla biglietteria del Teatro del Giglio (email: biglietteria@teatrodelgiglio.it) e al bookshop del Puccini Museum (info@puccinimuseum.it).