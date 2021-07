Ceccarelli: “Capannori, si approvi in tempi brevi il regolamento del verde”

Il capogruppo in consiglio comunale a Capannori dei Popolari e Moderati Gaetano Ceccarelli lancia l’appello: “Approvare in tempi brevi il regolamento per la manutenzione del territorio verde, pubblico e privato”.

“Giungono da più parti da tempo – afferma – segnalazioni con le quali si lamenta il proliferare incontrollato di fauna selvatica e/o nociva ( cinghiali, zecche, ratti, ecc. ) anche nei pressi dei centri abitati e la scarsa o assente manutenzione di aree a verde in zone sempre più ampie, che é causa di grave degrado con le ripercussioni negative facilmente intuibili di ordine ambientale, sanitario, di sicurezza ed incolumità pubblica, di rischio incendi, agricolo, nonché di estetica del paesaggio nel suo complesso e quindi di riflesso, pure turistico”.

“Tali tematiche sono connesse tra loro – sostiene Ceccarelli – poiché in linea generale causate dall’abbandono di zone sempre più ampie di territorio a verde, che invece in un passato più o meno recente erano coltivate e dunque curate, mentre oggi versano nell’incuria più totale anche in prossimità degli abitati, costituendo così l’habitat ideale per diverse specie animali anche temibili per l’uomo. Una situazione inaccettabile a cui anche gli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, debbono contribuire a risolvere. Con questo intento, il Comune di Capannori attraverso gli uffici competenti in materia anche su impulso di chi scrive, sta giustamente elaborando apposite norme per aggiornare il vecchio regolamento comunale volto a disciplinare la manutenzione e la cura del territorio verde, pubblico e privato, definendo meglio gli obblighi dei proprietari dei terreni, i controlli, gli incentivi alla corretta tenuta delle aree, ma pure le giuste sanzioni per gli inadempienti. Pur apprezzando il lavoro svolto finora con professionalità e impegno, dagli Uffici competenti e dagli assessorati di riferimento, ho presentato al sindaco ed alla giunta una apposita interpellanza al fine di stringere i tempi per l’approvazione della nuova regolamentazione delle aree verdi in oggetto, ampiamente diffuse nel Comune di Capannori. Si tratta di regole che vanno rapidamente varate, visto che la problematica segnalata impone l’adozione di adeguati e tempestivi rimedi”.