Estate Porcarese, sul palco il sociologo e psichiatra Paolo Crepet

Il primo grande ospite dell’Estate porcarese è pronto a salire sul palco di piazza Felice Orsi. Venerdì (16 luglio) alle 21,30 l’attualità sarà protagonista con il sociologo e psichiatra Paolo Crepet.

Un live talk a ingresso libero previa prenotazione su Eventbrite, come tutti gli appuntamenti della rassegna, condotto dall’assessora alla cultura del Comune di Porcari Roberta Menchetti.

“Sarà una conversazione a tutto tondo – dice Menchetti – sul tempo presente, segnato inevitabilmente dall’esperienza collettiva della pandemia e delle limitazioni alla vita sociale. Uno shock del quale non siamo ancora pienamente consapevoli, ma anche una possibile occasione per ripensare ritmi e modalità di vita con la giusta dose di fiducia, curiosità e audacia. Ne parleremo con Paolo Crepet a partire dal suo ultimo libro, Oltre la tempesta, nel corso dell’ormai consueto talk estivo piazza Orsi”.

Al via venerdì, nella fascia preserale, anche il ciclo di presentazioni di libri di autori locali a cura della libreria Bella Storia di Porcari, novità dell’edizione 2021 dell’Estate porcarese. Alle 18,30 sarà presente il giornalista Marco Innocenti con il suo Colleghi & Carogne, uscito per i tipi di Maria Pacini Fazzi editore nel 2019.

Anche sabato (17 luglio) i riflettori su piazza Orsi si accenderanno prima di cena: alle 18,30 infatti è in programma l’appuntamento con i lettori volontari di Nati per leggere, organizzato in collaborazione con la biblioteca civica di Porcari e rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Infine alle 21,30 dodici giovani promesse lucchesi si esibiranno nella prima edizione del concorso canoro gratuito Porcari’s Young Stars promosso dall’associazione Porcari Attiva – Centro commerciale naturale. Musica e impegno si intrecceranno sul palco, in una serata che ha l’ambizione di sensibilizzare su temi come la violenza contro le donne, il bullismo, le disabilità.

Parteciperanno infatti le associazioni Luccasenzabarriere, Link@ut – Autismi senza frontiere e la cantautrice campana Veronica Nocera, che interpreterà dal vivo la sua Acustico, vincitrice di numerosi premi: un brano che racconta la percezione di un bambino autistico, Desio. La giuria tecnica sarà presieduta dal maestro Marco Lardieri, direttore dell’Accademia della musica Geminiani di Altopascio.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle regole anticontagio. È consigliato presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo. La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite (sito web o app): sarà sufficiente selezionare l’evento di interesse dopo aver digitato nella barra di ricerca ‘Estate porcarese’ e seguire la procedura di registrazione guidata.