Fdi Capannori: “Chiusa senza preavviso per asfaltatura via dei Baccioni a Tassignano”

Fratelli d’Italia Capannori per voce del suo esponente Roberto Martinelli, chiede urgenti spiegazioni su quanto accaduto nella via dei Baccioni a Tassignano questa mattina (13 luglio).

“Stamani – inizia Martinelli – all’insaputa dei cittadini residenti, sono iniziati lavori di asfaltatura della strada che stanno creando non pochi problemi alla cittadinanza. Nessun cartello era stato preventivamente affisso sulla strada per avvisare dei lavori e questo perché, come detto dalla polizia municipale, al momento della pubblicazione dell’ordinanza che riguarda varie vie del Comune, la ditta non aveva ancora fornito l’elenco e il cronoprogramma dei lavori. Un comportamento assurdo e sconsiderato da parte di tutti gli uffici coinvolti”.

“Ma la cosa che più preoccupa – continua Martinelli – è che i lavori dovevano prevedere un senso unico alternato ma, a sentire sempre la polizia municipale, la ditta impegnata nei lavori ha chiesto la chiusura totale della strada, senza considerare che la via dei Baccioni è una strada chiusa senza sbocchi sulla viabilità. Apprezziamo che la strada, come richiesto tempo fa con un nostro intervento, sia riqualificata ma ci stupiamo della leggerezza con cui l’amministrazione ha operato e ci auguriamo che questi disagi non si ripetano anche in altre parti del territorio”.