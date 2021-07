Imt, Rocco De Nicola eletto nuovo direttore

Eletto al primo turno con l’84% del voto ponderato il professor Rocco De Nicola, candidato unico alla successione al direttore Imt Pietro Pietrini, il cui secondo mandato scadrà il 31 ottobre prossimo.

Grande affluenza alle urne, con espressione di oltre il 90% del voto ponderato. Secondo lo statuto della Scuola, infatti, hanno diritto al voto tutte le componenti della scuola. Oltre ai professori di ruolo (19 docenti al momento), hanno votato anche ricercatori e assegnisti (15% del voto ponderato), personale tecnico-amministrativo (10%) e allievi (5%).

“Sono grato a tutti i colleghi, agli Allievi e al Personale tecnico amministrativo per l’ampia manifestazione di fiducia e stima nei miei confronti. A tutti rinnovo il mio impegno a proseguire nella crescita della Scuola e nel rafforzamento del suo ruolo a livello nazionale e internazionale” ha commentato a caldo il professor De Nicola.

“Mi rallegro della manifestazione corale di sostegno al professor De Nicola, segno della compattezza e condivisione della Scuola, capace di armonico confronto istituzionale, molto importante per proseguire nella prospettiva di crescita intrapresa. A De Nicola vanno i miei complimenti più vivi”, ha concluso Pietrini.

La scuola in questi anni è cresciuta molto sotto tutti i punti di vista, basti pensare che con i nuovi professori di ruolo già chiamati e che prenderanno servizio nei prossimi mesi la Scuola vede raddoppiato il corpo docente rispetto a sei anni fa. Parimenti, è stato ampliato il numero di giovani ricercatori e di Allievi.

Una scuola unita con una visione saldamente unitaria, come dimostrato dalle elezioni di oggi: in forte crescita e proiettata verso il futuro per un ruolo sempre maggiore nel panorama dell’alta formazione nel nostro Paese e nel mondo.