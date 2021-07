In piazza D’Armi torna la tavolata della Misericordia di Montecarlo

Il 24 luglio dalle 20,30, eccezionalmente per questo anno, per il rispetto delle vigenti normative Covid, la Tavolata della Misericordia di Montecarlo si svolgerà in piazza d’Armi.

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la comunità montecarlese si riunisce in una cena per la ventesima edizione dell’evento.

Il devoluto di questa manifestazione sarà impiegato per l’acquisto di una nuova ambulanza in memoria del governatore Mario Davini.

Visiti i posti limitati per il rispetto delle normative Covid si consiglia di prenotare il prima possibile.