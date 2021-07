Industria Cartaria Pieretti consegna cartoncino ai bambini dell’asilo Kirikù

È in arrivo un bastimento carico di cartoncino per i bambini e le educatrici dell’asilo Kirikù che potranno utilizzarlo per attività ludiche e didattiche per tutto il mese di luglio. La donazione è dell’industria cartaria Pieretti e del gruppo Paper board alliance (realtà che unisce l’azienda lucchese Icp e Cartiera dell’Adda di Calolziocorte a Lecco), produttrice di lungo corso di carta e cartoncini riciclati.

È stata Sonia Bernicchi, international sales manager di Paper Board Alliance, a effettuare la consegna nelle mani delle educatrici della cooperativa La Luce, che gestisce la struttura e che sta lavorando con Industria cartaria Pieretti per dare vita ad una collaborazione stabile per realizzare iniziative dedicate ai nidi.

L’obiettivo è quello di promuovere fin dalla più tenera età i concetti e le buone pratiche del recupero, del riuso e del riciclo (IcP produce cartoncino con materia prima proveniente dalla raccolta differenziata), promuovere la sensibilità verso l’ambiente e la conoscenza del materiale e dei suoi moltissimi usi stimolando lo sviluppo manuale, il coordinamento e la creatività dei bambini.