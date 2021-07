Chiusura Gkn, ci sarà anche una delegazione lucchese della Fiom Cgil alla protesta di Firenze

Ci sarà anche una delegazione di lavoratori della Fiom Cgil di Lucca alla manifestazione provinciale indetta per lunedì (19 luglio) a Firenze, per protestare contro la chiusura della Gkn di Campi Bisenzio e il licenziamento dei 422 dipendenti.

“Consideriamo la decisione aziendale gravissima ed immorale, anche tenendo conto delle modalità con cui è stata annunciata – spiegano dalla Fiom -. La nostra solidarietà va anche a tutti i lavoratori dell’indotto e alle loro famiglie che saranno anche essi condannati a subire pesanti conseguenze da questa scelta. I lavoratori di Gkn non debbono essere lasciati soli. Le istituzioni tutte debbono intervenire con forza. In particolare il Governo deve essere attivo e fare scelte precise. Il ruolo e lo strapotere delle multinazionali, e dei fondi di investimento, debbono essere regolamentati. Le delocalizzazioni , soprattutto per le Aziende che hanno beneficiato di ingenti finanziamenti pubblici, non possono essere accettate”.