Da Lucca Classica tre appuntamenti in ricordo del compositore Ezio Bosso

Tre giorni dedicati al ricordo di Ezio Bosso. Così Lucca Classica Music Festival il 16, 17 e 18 luglio celebra il musicista scomparso poco più di un anno fa tra l’auditorium Boccherini e la chiesa di San Francesco, dove si svolgerà il primo blocco di eventi dedicato al grande compositore che proprio nel maggio 2020 avrebbe dovuto partecipare al festival, del quale aveva sposato la filosofia.

Le prove aperte, il concerto e la presentazione del libro Faccio musica. Sono questi gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Si inizia venerdì (16 luglio) alle 18 nella chiesa di S. Francesco, con la prova aperta al pubblico del concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Ludwig van Beethoven, con l’orchestra dell’Issm Boccherini diretta dal GianPaolo Mazzoli e la partecipazione della violinista Anna Tifu, che con Bosso ha collaborato a lungo.

Dopo la prova aperta, il concerto. Sabato (17 luglio) alle 21,15, sempre nella chiesa di San Francesco, l’orchestra dell’Issm Boccherini e la Tifu si esibiranno davanti al pubblico con 4,33 di John Cage e il concerto per violino e orchestra op. 61 di Beethoven. A chiudere questa prima serie di appuntamenti dedicati a Bosso, domenica (18 luglio) alle 21,15 all’Auditorium Boccherini, sarà la presentazione di Faccio musica, il libro curato da Alessia Capelletti che raccoglie pensieri, scritti, interviste e persino appunti di Ezio Bosso. A parlarci del musicista e compositore saranno il nipote e curatore della sua eredità artistica, Tommaso Bosso, insieme ad Anna Tifu, Simone Soldati e Carla Nolledi.

Non ci saranno però solo gli eventi dedicati a Bosso nel weekend di Lucca Classica. Venerdì (16 luglio) alle 21,15 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio, il ritorno a Lucca di due grandi interpreti, il violinista Kirill Troussov e la pianista Alexandra Troussova, per i concerti di Pieve a Elici a Lucca Classica. In programma musiche di Beethoven, Tartini e Franck. Domenica (18 luglio) alle 16,30 alla Villa Reale di Marlia, Anna Tifu, con Simone Soldati (pianoforte), interpreterà musiche di Bach, Mozart e Paganini.

I biglietti per gli eventi all’auditorium Boccherini, chiesa di San Francesco e Real Collegio possono essere acquistati sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria allestita in loco a partire da un’ora prima del concerto. Per il concerto a Villa Reale, i biglietti sono acquistabili online su shop.villarealedimarlia.it o direttamente alla biglietteria della Villa. Il programma dettagliato del festival su www.luccaclassica.it.