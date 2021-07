Manifattura sud, Bertocchini: “Il project financing non c’è più. Se ce ne sono attendiamo idee dal Comune”

Nessuna novità sull‘ex Manifattura tabacchi dopo lo scambio amaro di battute tra Comune di Lucca e Fondazione Cassa di risparmio a seguito dello stop al project financing annunciato dall’amministrazione per la “mancanza di interesse pubblico”.

Una decisione che ha suscitato il rammarico della Fondazione Crl che nei giorni scorsi ha parlato di una “perdita da 36 milioni di euro per la città” ma soprattutto che ha sollevato un po’ di amarezza per i motivi del rifiuto non condivisi dall’ente “mosso da una valutazione di segno opposto, a servizio del territorio e dei cittadini”.

La stessa amarezza che traspare oggi (14 luglio) dalle parole del presidente Marcello Bertocchini, fermo sulle posizioni di una settimana fa in assenza di un confronto non ancora avvenuto con l’amministrazione. Il futuro della manifattura sud torna quindi a essere un’incognita.

“L’unica certezza che rimane – afferma Bertocchini – è che il project financing preparato insieme a Coima non c’è più. Come Fondazione ora non possiamo far altro che metterci da parte e renderci disponibili ad ascoltare, qualora ce ne fossero, nuove idee da parte del Comune e valutare se rispecchiano la mission del nostro ente, improntata a progetti di recupero e rigenerazione per il bene della città. Anche se sulla vicenda manifattura abbiamo alzato i toni nei confronti del Comune, questo non pregiudicherà i futuri rapporti con l’amministrazione”.