Patrono di Capannori, venerdì chiusi gli uffici di Ascit e del Consorzio di bonifica

Venerdì (16 luglio) in occasione della festa della Madonna del Carmine, il santo patrono di Capannori, gli uffici di Ascit servizi ambientali spa resteranno chiusi per l’intera giornata, compreso l’Ecosportello di via Martiri Lunatesi.

Attivo regolarmente l’ufficio Urp in via San Cristoforo 82, Lammari dalle 8 alle 14 al numero verde 800.942951. Attiva anche la consegna e sostituzione dei contenitori, sempre in via San Cristoforo 82, Lammari dalle 8 alle 12. I servizi di raccolta sono garantiti regolarmente, come l’apertura al pubblico delle stazioni ecologiche dove sarà possibile conferire secondo gli orari e le modalità ordinarie.

Per le stesse ragioni anche gli uffici della sede di Santa Margherita del Consorzio 1 Toscana nord saranno chiusi al pubblico venerdì. Resta attivo, per emergenze, il servizio tecnico di reperibilità.