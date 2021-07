Raddoppio ferrovia, sulla tratta Pistoia-Montecatini bus sostitutivo fino a settembre

Proseguono gli interventi del primo lotto del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Per consentire l’operatività dei cantieri, che vedranno impegnati circa 200 operatori di Rete ferroviaria italiane (gruppo Fs Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnati durante l’interruzione con 100 mezzi nei diversi cantieri fissi e mobili. La circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa da domenica (18 luglio) a sabato 4 settembre.

Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie. Gli operatori di Trenitalia saranno presenti a Pistoia e Montecatini per assistere le persone in viaggio.

Nello specifico, i lavori di Rfi durante l’interruzione consistono nella realizzazione del: rilevato ferroviario in affiancamento all’attuale dove sarà posizionato successivamente il binario del raddoppio, delle barriere antirumore, oltre al rinnovo di parti del binario e della linea di alimentazione elettrica esistenti. Si inizierà il posizionamento del nuovo binario del raddoppio per circa 5 chilometri.

Proseguiranno inoltre le opere propedeutiche all’eliminazione dei passaggi a livello, con la costruzione del: nuovo sottopasso ciclo-pedonale in località Barile nel Comune di Pistoia, dello scavalco ferroviario per la viabilità stradale nel Comune di Pieve a Nievole e la realizzazione del nuovo ponte ferroviario in località Colonna nel Comune di Pieve a Nievole. Saranno anche realizzate opere idrauliche nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieve a Nievole.

Saranno infine eseguiti interventi in stazione di Pistoia per predisporre l’impianto ferroviario alla connessione con il futuro doppio binario. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con l’offerta di trasporto prevista.