Tra libro e teatro, al parco di Pandora le letture al kamishibai rivolte ai più piccoli

Domani (15 luglio) alle 21, al parco Pandora di Segromigno in Monte nell’ambito del progetto #cheparcovuoi, è in programma l’iniziativa Artebambini sotto le stelle realizzata da Artebambini in collaborazione con il Comune.

Sono in programma letture al Kamishibai e un piccolo laboratorio rivolti ai bambini. Il kamishibai è uno strumento di narrazione giapponese che gioca tra libro e teatro. Si ascoltano storie, si viaggia con l’immaginazione e si creano insieme grandi narrazioni. Un libro teatro per ogni età. E’ consigliata la prenotazione telefonando al numero 347 7737299.